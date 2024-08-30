"Укрнафта" приєднується до "Національного кешбеку"

Укрнафта

ПАТ "Укрнафта" приєднується до державної програми "Національний кешбек", бета-тестування якої стартує 2 вересня 2024 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Купуючи товари на наших АЗК, українці зможуть отримувати 10% від їх вартості на спеціальні банківські картки", - нагадали в "Укрнафті".

Спеціальні картки для участі українці зможуть відкрити з 2 вересня через мобільні застосунки та відділення наступних банків: Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрексімбанк.

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У програмі беруть участь мережі АЗК, торговельні мережі та магазини, зокрема онлайн-магазини.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонувати ЗСУ або купити військові облігації.

Нагадаємо:

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Найбільші продуктові мережі України підтвердили приєднання до програми "Національний кешбек".

Українські виробники з 24 серпня можуть подавати заявки на участь в програмі "Національний кешбек" через портал Дія.

У Мінекономіки передбачають зростання ВВП до кінця 2024 року на 0,25 відсоткового пункту завдяки програмі "Національний кешбек".