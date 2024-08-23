Програма "Національний кешбек" може додати чверть відсотка до зростання ВВП

У Мінекономіки передбачають зростання ВВП до кінця 2024 року на 0,25 відсоткового пункту завдяки програмі "Національний кешбек".

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, пише "Укрінформ".

"Наші прогнози показують, що програма "Національний кешбек" може додати 0,25 відсоткового пункту до зростання ВВП до кінця року", - зазначила Бігун.

За її словами, результат залежить від рівня залученості населення, швидкості розгортання програми та її популярності серед споживачів.

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Нагадаємо:

Ініціатива уряду про національний кешбек за купівлю українських товарів є популістською, і Верховна Рада її не підтримає.

Уряд ухвалив рішення про запуск "Національного кешбеку" з 2 вересня, який українці зможуть оформлювати через застосунок "Дія".

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Програма дозволить отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, донати на армію, придбання військових облігацій, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно або медичні послуги.

Українські виробники та продавці також зможуть подати заявки на участь у програмі через портал "Дія" і зареєструвати свої товари.

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Економічна правда.