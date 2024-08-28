К кэшбеку от Зеленского присоединятся крупнейшие сети супермаркетов – СМИ
Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".
Об этом изданию Forbes Ukraine рассказала исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская.
Forbes пишет, что с сентября "АТБ-маркет", "Сильпо", Novus, Varus и "Auchan Украина" официально присоединятся к программе и присоединятся к ее бета-тестированию.
"Ритейлеры считают, что кроме поддержки украинских товаров, программа поможет выделить прозрачных игроков рынка розничной торговли, ведь для начисления кэшбека продавец должен выдать покупателю фискальный чек", - рассказала Петровская.
Сейчас проводятся последние консультации с Минэкономики и внутренние технические согласования в торговых сетях. Каждая сеть самостоятельно сообщит покупателям о запуске работы программы Национальный кэшбек в магазинах.
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Напомним:
Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.
В Минэкономики предусматривают рост ВВП до конца 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе "Национальный кэшбек".
Экономическая правда.