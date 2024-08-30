Найбільший проєкт російських чипів збанкрутував – росЗМІ
"Крокус наноелектроніка", найбільший проєкт "Роснано" з виробництва чипів, подав заяву про банкрутство.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
ТОВ "Крокус наноелектроніка" є найбільшим проєктом "Роснано" з виробництва чипів. Заснований він був у 2011 році спільно з французьким стартапом Crocus Technology.
Підприємство повинно було займатися створенням магніторезистивної пам'яті - запам'ятовуючих пристроїв із довільним доступом на основі спінових вентилів (MRAM).
Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищив 200 мільйонів євро, включно зі співфінансуванням "Роснано" в розмірі 100 мільйонів євро.
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Економічна правда.