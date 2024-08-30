Енергетики збільшили обмеження світла у більшості областей України

У 16 областях України станом на ранок діють аварійні відключення, але після їх скасування енергетики збільшать кількість груп, які вимикають одночасно.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема мова йде про Київ та Київську, Черкаську, Житомирську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку, Вінницьку, Хмельницьку, Чернівецьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області.

Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:

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00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження залишаться без змін:

00:00 – 6:00 – одна черга відключень;

6:00 – 9:00 – дві черги відключень;

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Нагадаємо:

У Києві, Київській, Донецькій Дніпропетровській та Одеській областях введені екстрені відключення електроенергії.

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Економічна правда.