В Росії гостро стала проблема з платежами в Китай 

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У серпні в Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами.

Про це повідомляє Reuters.

Деякі російські компанії стикаються зі чимраз більшими затримками та збільшенням витрат на розрахунки з торговими партнерами в Китаї, залишаючи в підвішеному стані транзакції на десятки мільярдів юанів.

Російські компанії і чиновники вже кілька місяців вказують на затримки в транзакціях після того, як китайські банки посилили контроль за дотриманням законодавства після погроз Заходу ввести вторинні санкції за співпрацю з Росією.

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Китайські державні банки масово припиняють операції з Росією, а платежі на мільярди юанів затримуються.

Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, на який припадає третина російської зовнішньої торгівлі торік і який постачає такі товари, як життєво важливе промислове обладнання та споживчі товари, що допомагають Росії вистояти в умовах західних санкцій.

Він також забезпечує прибутковий ринок для багатьох видів російського експорту, на який покладається Китай, від нафти та газу до сільськогосподарської продукції.

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Повідомляється, що одним з робочих рішень було купити золото, перевезти його в Гонконг і продати там, поклавши готівку на місцевий банківський рахунок.

Деякі російські компанії використовують ланцюжки посередників у третіх країнах для проведення транзакцій і обходу перевірок китайських банків на відповідність вимогам законодавства.

В результаті, за їхніми словами, витрати на обробку транзакцій зросли до 6% від суми платежів за транзакціями, тоді як раніше вони були майже нульовими.

Двостороння торгівля між Росією та Китаєм зросла на 1,6% до 137 млрд дол у першій половині 2024 року, згідно з офіційними митними даними Китаю, після рекордного показника у 240 млрд дол у 2023 році.

Нагадаємо:

Російський імпорт впаде в 2024 році через проблеми з транскордонними платежами і логістичними труднощами, пов'язаними із західними санкціями.

Державний банк ВТБ — єдиний з російських держбанків, які мають повноцінну філію в Китаї, вирішив різко підняти комісії за юаневі операції.

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.