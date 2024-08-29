У "Київтеплоенерго" обшуки: комунальники стверджують, що не мають відношення до справи

29 серпня правоохоронці проводять обшуки на території КП "Київтеплоенерго".

Про це йдеться в повідомленні КМДА з посиланням на комунальне підприємство.

"Посадових осіб "Київтеплоенерго" звинувачують у нібито привласненні бюджетних коштів під час ремонту теплових мереж на вул. Антоновича ще в 2016 році. Тоді паливно-енергетичний комплекс столиці обслуговувало ПАТ "Київенерго". КП "Київтеплоенерго" на той час не існувало, мережі в його управління передали лише після 2018 року", - зазначається в повідомленні.

Як додають у "Київтеплоенерго", слідчі стверджують, що це кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, взяті Київською міською державною адміністрацією на реконструкцію теплових мереж.

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Водночас, згідно з повідомленням, КМДА підписала відповідний меморандум з ЄБРР лише в 2018 році. А через воєнний стан місто досі не отримало кошти за цим кредитом.

Нагадаємо:

Київська міська прокуратура заявила, що за результатами експертизи зроблено висновки, що технічною причиною руйнування тунелю київського метро стала його неналежна експлуатація.

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"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, що спричинили розгерметизацію даного тунелю, не встановлено", - зазначається в повідомленні.

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".