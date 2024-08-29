Енергетики збільшили обмеження світла у 15 областях та Києві

У Києві та 15 областях енергетики збільшили обмеження споживання електроенергії – з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Раніше, оператор повідомляв, що три черги відключень діятимуть по всій країні лише з 15:00 до 22:00.

Зазначається, що вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

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"Відтак – з 7:00 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Київ діятимуть три черги відключень одночасно", – йдеться у повідомленні.

З графіками застосування обмежень у кожному регіоні можна ознайомитись на сайті місцевих обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах, пише енергокомпанія.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Реклама: Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла Детальніше про черги відключень на інфографіку:

Економічна правда.