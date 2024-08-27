Жорсткі обмеження електроенергії можуть тривати 1-2 тижні – експерт
Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть бути 1-2 тижні, поки не відновлять розподільчі системи.
Про це повідомляє президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, в ефірі "КИЇВ24"
"Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак", – сказав Плачков.
За його словами, вчора була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували.
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