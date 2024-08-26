Зі знаком "мінус": в "Укренерго" відкорегують прогнози  щодо відключень електроенергії

Прогнозувати вплив масової атаки росіян на енергосистему в понеділок на можливість безперебійного енергопостачання впродовж наступних двох місяців наразі складно, але очевидно, що плани з підготовки до зими доведеться коригувати.

Так вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", - сказав він на брифінгу в Медіа-центрі України в Києві.

При цьому він звернув увагу, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень, оскільки в цей період мінімум навантаження на енергосистему, і доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення електроенергії.

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"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", - пояснив Бойко.

За його словами, сьогоднішня атака не знімає завдання успішної підготовки до ОЗП для енергетиків, але треба зрозуміти її наслідки атаки і скоригувати плани.

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