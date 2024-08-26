Зеленский о ситуации в энергетике: повреждений много, продолжаются ремонты
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже продолжаются ремонтные работы.
Об этом он сообщил в своем обращении.
"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы", - заявил он.
По словам Зеленского, ремонтные бригады будут работать круглосуточно.
Напомним:
"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.
Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.
Экономическая правда.