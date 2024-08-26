Зеленский о ситуации в энергетике: повреждений много, продолжаются ремонты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже продолжаются ремонтные работы.

Об этом он сообщил в своем обращении.

"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы", - заявил он.

По словам Зеленского, ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

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Напомним:

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

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Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.