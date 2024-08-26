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Росіяни пошкодили 2 енергооб'єкти у Київській області - ОВА

Понеділок, 26 серпня 2024, 13:32 - Артур Крижний

Внаслідок російської ракетної атаки було пошкоджено два енергетичних об'єкти на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

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"Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

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"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

У деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, столична влада каже, що це пов’язано з ситуацією в загальноукраїнській енергомережі.

Через складну ситуацію в енергосистемі, у Києві розгорнуть "Пункти незламності" по всьому місту. 

Під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Київ
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