В Росії хочуть захистити ринок авто від китайських експортерів

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Голова "Ростеху" пропонує захисні заходи щодо імпорту зібраних автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Сергій Чемезов, голова величезної російської корпорації "Ростех", заявив, що він вдячний китайським автовиробникам за те, що вони заповнили прогалину, утворену виходом західних брендів, але держава може розглянути захисні заходи щодо зібраних автомобілів.

Повідомляється, що "Ростех" є найпотужнішим російським гравцем у сфері озброєнь і автомобілебудування, який володіє часткою в найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз" і був контрольним акціонером найбільшого автовиробника "Автоваз", який раніше контролювався французькою компанією "Рено".

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В повідомленні додають, що на дорогах Москви зараз повсюдно можна побачити нові китайські автомобілі.

"Після відходу західних брендів на ринку виник дефіцит автомобілів, і його треба було якось заповнювати. До речі, треба сказати спасибі китайцям", - сказав Чемезов.

Нагадаємо:

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Головний російський виробник вантажівок - КамАЗ зіткнувся з обвальним падінням прибутку на тлі приходу на російський ринок конкурентів з Китаю.

Російський "АвтоВАЗ" почав переговори з китайським виробником "Haval" про постачання двигунів.

Ціни на китайські автомобілі в Росії зростуть вже у вересні через проблеми з переказами коштів у Китай.