"Укренерго": уникнути відключень не вдасться, ввечері заощаджуйте світло

У НЕК "Укренерго" прогнозують, що вимушених відключень електроенергії найближчим днями не уникнути, і просять заощаджувати світло ввечері.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

В компанії наголосили, що основна причина, яка унеможливлює уникнення відключень - це наслідки масованих атак росіян на енергооб’єкти у березні - червні та збільшення споживання у спеку.

"Втрачені 9 гігаватів потужності зруйнованих або пошкоджених теплових та гідроелектростанцій поки що вдалося відновити лише частково, тому зі збільшенням споживання у спеку зростає і дефіцит в енергосистемі", - констатували в Укренерго.

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Реагуючи на подив користувачів соцмереж, чому відключення застосовують переважно у вечірні години, якщо температурний пік припадає на день, у НЕК пояснили, що насправді час найвищої температури повітря і найбільшого споживання не збігаються.

"Піки споживання електроенергії фіксуються у вечірні години. Це час, коли люди приходять до своїх нагрітих за день домівок та одночасно вмикають велику кількість електроприладів", - додали у пресслужбі.

У НЕК "Укренерго" просять населення та бізнес максимально раціонально використовувати потужні електроприлади. За можливості, не вмикати їх одночасно у вечірні години, що дозволить збалансувати енергосистему без додаткових обмежень.

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Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що енергетики вперше з 29 липня застосовуватимуть обмеження електроенергії для споживачів.

У вівторок 20 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть з 16:00 до 24:00.

"Укренерго" фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об’єкті компанії.

Економічна правда.