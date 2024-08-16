У суботу відлючень електроенергії не прогнозують
У суботу 17 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
В" Укренерго" закликають не вмикати потужні прилади одночасно з 16:00 до 24:00.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Економічна правда