Новини 14 серпня: підозра голові АМКУ та затримання екскерівника "Харківобленерго"

Про кредитний рейтинг. Рейтингове агентство Fitch Ratings 13 серпня погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.

Про підозру голові АМКУ. Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Про затримання екскерівника "Харківобленерго". НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Йдеться про в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

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Про ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де сталася пожежа.

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Плюс 50% за рік. Чому ринок оренди квартир у Києві полетів угору

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Вартість оренди квартир у Києві дорожчає швидкими темпами – на 50% за останній рік. Чому так і як на ціни та попит впливають відключення світла, перекриття мостів та аварії в метро?