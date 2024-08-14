Окупанти не дозволили МАГАТЕ оглянути градирню ЗАЕС зсередини – Міненерго

Еексперти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де сталася пожежа.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, пише "Укрінформ".

За його словами, представники МАГАТЕ змогли провести огляд градирні, радіаційний моніторинг.

"Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали", - підкреслив Колісник.

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Він зауважив, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загорання на градирні.

Нагадаємо:

Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

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Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні (споруді, призначеній для охолодження нагрітої в процесі роботи АЕС води) автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

Окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.

Через пожежу на території Запорізької АЕС перевищень рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано, заявили в Міненерго.

Економічна правда