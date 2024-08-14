Затримали екскерівника “Харківобленерго” за розкрадання мільйонів на закупівлі обладнання

НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ "Харківобленерго".

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

У повідомленні також йдеться, що оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

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Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру.

Згідно з даними youcontrol, у 2020-2024 рр. керівником "Харківобленерго" був Костянтин Логвиненко.

Економічна правда

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