Fitch тимчасово погіршило рейтинг України до обмеженого дефолту

Рейтингове агентство Fitch Ratings 13 серпня погіршило кредитний рейтинг України у зв'язку з початком реструктуризації єврооблігацій.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Так, рейтинг України знизили з "C" до рівня "RD" (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на 750 млн дол, за якими Україна не сплатила купон, – до рівня "D".

"Зниження рейтингу до рівня "RD" слідує за закінченням 10-денного пільгового періоду для виплати купонного доходу за єврооблігаціями на 750 млн дол, що мав відбутися 1 серпня. Це означає дефолт відповідно до критеріїв Fitch.

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18 липня український парламент ухвалив закон, який дозволяє уряду тимчасово призупинити виплати за державним та гарантованим державою зовнішнім боргом до завершення угоди про реструктуризацію з кредиторами.

9 серпня український уряд офіційно оголосив про початок процедури отримання згоди на реструктуризацію єврооблігацій. На думку агентства, така операція є обміном проблемного боргу, бо йдеться про списання частини тіла кредиту та відсотків, а також продовження термінів погашення облігацій", - нагадує агентство.

Нагадаємо:

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У липні повідомлялось, що Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу.

Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні 37% боргу за єврооблігаціями. Натомість, Україна запропонує нові єврооблігації:

Бонди серії А – на 40% суми боргу з погашеннями у лютому 2029, 2024, 2035 та 2036 років. Виплати проценту за цими паперами будуть відбуватися вже з 1 серпня 2024 року. Розмір процента до 1 серпня 2025 року становитиме 1,75%, до 1 лютого 2026 року – 4,5%, до 1 серпня 2027 року – 6%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Проценти виплачуватимуть кожні пів року.

Бонди серії B – на 23% боргу з погашеннями у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 року. Виплати процентів до 1 лютого 2027 року здійснюватися не будуть, у серпні 2027-2033 років – 3%, а починаючи з 1 лютого 2034 року – 7,75%. Виплати будуть здійснюватися що півроку.

У разі, якщо номінальний ВВП 2028 року відповідатиме прогнозу МВФ або перевищувати його, то у 2029 році Україна запропонує кредиторам додаткові євробонди серії В на суму до 12% від поточної вартості боргу.

Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 01 жовтня 2024 року.

9 серпня процес реструктуризації зовнішнього боргу України за єврооблігаціями офіційно стартував. Міністерство фінансів оголосило про умови обміну старих бондів на папери нового випуску.

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Економічна правда