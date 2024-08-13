Новини 13 серпня: обмеження p2p переказів НБУ, "Укрзалізниця" оскаржує рішення суду щодо тарифів
Про що всі говорили сьогодні?
Про "Укрзалізницю": У разі скасування наказів про зміну тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця отримає 48-67 млрд грн збитків. За таких умов перевізник взагалі не зможе здійснювати будь-які перевезення.
Про "Енергоатом": НАЕК "Енергоатом" позбавили обов’язку здійснювати розрахунки за боргами з виконавчих проваджень до закінчення воєнного стану.
Про обмеження банківських переказів: Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць.
Про Суджу: Росія та Україна збираються постачати газ до Європи через станцію в Суджі, попри бої в Курській області поблизу транзитного пункту.
Ексклюзив ЕП
В Україні працюють над відкриттям експорту озброєнь. Навіщо це під час війни?
Не маючи можливості реалізувати всю свою продукцію в середині країни оборонні компанії переносять виробничі потужності за кордон. Можливо саме це стало поштовхом для влади почати роботу над відкриттям експорту зброї.
Економічна правда.