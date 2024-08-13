"Енергоатому" дозволили не платити борги до кінця воєнного стану
НАЕК "Енергоатом" позбавили обов’язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами за боргами до закінчення воєнного стану.
Про це йдеться у наказі Мінстратегпрому, відповіді міністерства та "Енергоатома" на запит ЕП.
"Включити АТ "НАЕК "Енергоатом" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану", - йдеться у наказі.
У Мінстратегпромі зазначили, що "Енергоатом" додали до переліку за результатом розгляду заяви компанії.
Водночас наказ не потребує імплементації, додали у міністерстві.
Відповідну інформацію підтвердили ЕП і в "Енергоатомі".
Нагадаємо:
НАЕК "Енергоатом" цього року має здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних станцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури
Економічна правда