"Енергоатому" дозволили не платити борги до кінця воєнного стану

НАЕК "Енергоатом" позбавили обов’язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами за боргами до закінчення воєнного стану.

Про це йдеться у наказі Мінстратегпрому, відповіді міністерства та "Енергоатома" на запит ЕП.

Наказ Мінстратегпрому від 2 серпня 2024 року. колишня членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна

"Включити АТ "НАЕК "Енергоатом" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану", - йдеться у наказі.

У Мінстратегпромі зазначили, що "Енергоатом" додали до переліку за результатом розгляду заяви компанії.

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Водночас наказ не потребує імплементації, додали у міністерстві.

Відповідну інформацію підтвердили ЕП і в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

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НАЕК "Енергоатом" цього року має здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних станцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури

Економічна правда