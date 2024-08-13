Всі розділи
Укр / Рус

"Енергоатому" дозволили не платити борги до кінця воєнного стану

Вівторок, 13 серпня 2024, 17:56 - Артур Крижний

НАЕК "Енергоатом" позбавили обов’язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами за боргами до закінчення воєнного стану.

Про це йдеться у наказі Мінстратегпрому, відповіді міністерства та "Енергоатома" на запит ЕП.

Наказ Мінстратегпрому від 2 серпня 2024 року.
Наказ Мінстратегпрому від 2 серпня 2024 року.
колишня членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна

"Включити АТ "НАЕК "Енергоатом" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану", - йдеться у наказі. 

У Мінстратегпромі зазначили, що "Енергоатом" додали до переліку за результатом розгляду заяви компанії. 

Реклама:

Водночас наказ не потребує імплементації, додали у міністерстві.

Відповідну інформацію підтвердили ЕП і в "Енергоатомі". 

Нагадаємо:

Реклама:

НАЕК "Енергоатом" цього року має здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних станцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури

Економічна правда

Енергоатом енергетика Кабмін
Реклама:
Матеріали за темою
"Енергоатом" цьогоріч виведе в пришвидшений ремонт ще два енергоблоки АЕС 7 серпня 2024, 20:06
Rheinmetall побудує завод в Україні, справу Пивоварського скерували до суду 29 липня 2024, 19:45
На Південноукраїнській АЕС замінили гендиректора, попередника перевели до "Енергоатому" 26 липня 2024, 16:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті