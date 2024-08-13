"Укрзалізниця" оскаржила рішення суду, яке може призвести до зупинки залізниці

У разі скасування наказів про зміну тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця отримає 48-67 млрд грн збитків. За таких умов перевізник взагалі не зможе здійснювати будь-які перевезення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури подали апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо скасування наказу про індексацію тарифів на вантажні перевезення із січня 2022 року.

Так, у разі скасування наказів про зміну тарифів на вантажні перевезення, "Укрзалізниця" на фоні зростання вартості енергоресурсів та збільшення частки перевезень збиткових вантажів у 2024-2025 роках отримає 48-67 млрд грн збитків.

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За таких умов перевізник взагалі не зможе здійснювати операційну діяльність, виконувати свої грошові зобов’язання, виплачувати заробітну плату працівникам та здійснювати будь-які перевезення.

"Вважаємо таке рішення суду безпідставним, таким, що суперечить принципам розподілу владних повноважень, загрожує економіці та обороноздатності країни. Зміна тарифів на вантажні залізничні перевезення відноситься виключно до компетенції Мінінфраструктури, а не суду", – зазначають в повідомленні.

Товариство вважає таке рішення безпідставним та необґрунтованим, адже суд під час розгляду справи вийшов за межі своїх повноважень та оцінював доцільність зміни вартості тарифів, а не відповідність такого рішення органу державної влади актам вищої юридичної сили, дотримання процедури його розгляду, ухвалення та набрання чинності.

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Наказ прийнято Мінінфраструктури в межах законодавчо-встановлених повноважень, з дотримання усіх визначених процедур, зокрема, його було узгоджено з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державною регуляторною службою та зареєстровано Міністерством юстиції.

"Такими діями приватні компанії, що входять до великої промислової групи, за допомогою судів намагається знизити тарифи до рівня 2019 року, що може призвести до банкрутства та зупинення діяльності Укрзалізниці, спричинити катастрофічні наслідки та завдати нищівного удару по обороноздатності та економіці України", – додають в повідомленні.

Нагадаємо:

За 6 місяців 2024 року компанія на 10% зменшила у порівнянні з 2022-2023 роками витрати електроенергії та дизпального при здійсненні перевезень.

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міністерства інфраструктури від 2021 року "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги".