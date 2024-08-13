В НБУ повідомили, як саме обмежуватимуть р2р-перекази українцям

Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тис грн на місяць.

Про це ЕП повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

"Обмеження - 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі"", - розповів ЕП Олійник.

За його словами, 100 тисяч не будуть враховувати перекази волонтерам.

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"Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна", - зазначив заступник голови НБУ.

Він додав, що обмеження почнуть працювати через місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може відбутися вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, чинності вони набудуть 15 вересня 2024 року.

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Нагадаємо:

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".

За словами голови НБУ Андрія Пишного, НБУ фіналізує остаточне рішення, наступного тижня (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня – ЕП) будемо розглядати його на правлінні.

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.

Економічна правда