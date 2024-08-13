Мінфін розмістив ОВДП на понад 7,2 мільярда: яка дохідність

мінфін

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,204 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 7,2 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

Реклама:

1 926 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року;

24 млн грн під 15,43% з погашенням через 2 роки;

5 254 млн грн під 16,43% з погашенням через 3,2 року.

Нагадаємо:

У Нацбанку розглядають варіанти оптимального рішення щодо зміни умов за емісійними ОВДП, викуплених у 2022 році.

Громадяни України збільшили інвестиції у військові облігації на 5,2 млрд грн у липні порівняно з попереднім місяцем.

Реклама:

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок 30 липня підвищило ставку відсікання 2-річних паперів з 15,4% до 15,5%, що дало йому змогу на порядок збільшити обсяги їхніх продажів.