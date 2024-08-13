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"Така практика вже відбувалась": голова НБУ не виключив зміни умов за емісійними ОВДП

Вівторок, 13 серпня 2024, 11:33 - Ігор Пилипів
 
фото: НБУ

У Нацбанку розглядають варіанти оптимального рішення щодо  зміни умов за емісійними ОВДП, викуплених у 2022 році. 

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.  

"Наразі я можу сказати, що готового рішення на столі немає. Але ми думаємо та обговорюємо це, розглядаємо всі можливі варіанти, які можуть бути корисними з погляду забезпечення стійкості боргу і оптимального режиму функціонування внутрішнього боргового ринку", – зазначив Пишний. 

За його словами, НБУ може провести переговори з Міністерством фінансів, як позичальником, оскільки така практика вже відбувалась.

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Голова Нацбанку також додав, що жодна червона лінія при розгляді цих питань не має перетинатись. Фінансова незалежність НБУ буде збережена і можливі рішення в підсумку не підважать позиції державних фінансів та фінансову стабільність.

У 2022 році Нацбанк здійснив емісію 400 мільярдів гривень, викупивши ОВДП в уряду, за якими отримує дохід у розмірі облікової ставки. 

Також читайте: Голова НБУ Андрій Пишний: Емісія гривні – це квиток в один кінець

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НБУ ОВДП фінанси
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Економічна правда
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