Українці збільшили інвестиції у військові облігації на 5 мільярдів: яка дохідність

Громадяни України збільшили інвестиції у військові облігації на 5,2 млрд грн у липні порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Протягом липня український бізнес збільшив свої інвестиції в державні облігації на 10,6 мільярдів гривень, а громадяни - на 5,2 млрд гривень у порівнянні з червнем.

Зазначається, що фізособи вже володіють військовими облігаціями на 64 млрд грн.

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Станом на 1 серпня в обігу перебуває ОВДП більш ніж на 1,67 трлн грн. Найбільша частина – у комерційних банків (43,4%) та НБУ (40,7%). Частка юридичних та фізичних осіб збільшилася порівняно з минулим місяцем і становить 10,2% (+0,5%) та 3,8% (+0,2%) відповідно. Частка нерезидентів становить 1,9%, а територіальних громад – 0,04%.

У липні Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій 38 млрд грн в еквіваленті (26,4 млрд грн та 285,7 млн дол).

Повідомляється, що із загального обсягу випущених ОВДП у липні 35,5 млрд грн – це військові облігації.

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Середньозважена прибутковість ОВДП, номінованих у гривні, у липні дорівнювала 15,08%, номінованих у доларі – 4,66%.

За січень-липень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучив 289,3 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок 30 липня підвищило ставку відсікання 2-річних паперів з 15,4% до 15,5%, що дало йому змогу на порядок збільшити обсяги їхніх продажів.

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,6 млрд грн.