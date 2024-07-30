Збільшились обсяги продажів: Мінфін підвищив ставку 2-річних ОВДП до 15,5%

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок 30 липня підвищило ставку відсікання 2-річних паперів з 15,4% до 15,5%, що дало йому змогу на порядок збільшити обсяги їхніх продажів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію відомства.

Як йдеться в повідомленні, якщо тиждень тому попит на 2-річні облігації становив лише 0,06 млрд грн, то зараз - 2,22 млрд грн за пропозиції 4 млрд грн, і його було повністю задоволено.

Після рішення Нацбанку минулого тижня зберегти облікову ставку 13% і всі робочі ставки цього вівторка зріс попит і на "найкоротші" річні папери - з 1,28 млрд грн до 3,11 млрд грн за незмінної пропозиції 4 млрд грн. Мінфін також повністю його задовольнив, зберігши ставку відсікання 14,65%.

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Щодо "найдовших", 3,5-річних облігацій, то попит на них залишився на колишньому низькому рівні - всього 0,03 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн, як і ставка відсікання - 16,8% річних.

Загалом на всіх гривневих аукціонах після рішення НБУ щодо ставки Мінфін залучив цього вівторка 5,58 млрд грн проти 1,45 млрд грн тижнем раніше.

На позаплановому аукціоні з продажу доларових ОВДП міністерству вдалося залучити $96,7 млн за пропозиції $200 млн, задовольнивши всі подані заявки та зберігши ставку 4,66% річних.

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Нагадаємо:

Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Економічна правда