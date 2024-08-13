У середу відлючень електроенергії не прогнозують
У середу 14 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 14 серпня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
В" Укренерго" закликають користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Економічна правда