Російські банки борються за юань, оскільки дефіцит ліквідності подвоюється

Російські фірми через дефіцит юанів заповнюють прогалину дорогими свопами центрального банку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юанева ліквідність в Росії вичерпується, компанії все частіше вдаються до використання юаневих свопів з Банком Росії – операцій, які раніше розглядалися як дорогий крайній засіб.

Середньоденний обсяг юанів, запозичених через свопи, підскочив до 20 млрд юанів (2,8 млрд дол) у серпні порівняно з 10 млрд юанів у червні.

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На тлі дружби між Москвою і Пекіном близько 240 млрд дол імпорту та експорту зараз майже повністю оцінюються в юанях.

Але з'являється все більше свідчень того, що китайські банки бояться бути покараними за непряме фінансування російської військової машини в рамках останніх, розширених санкцій США, оголошених у червні.

Платіжні питання були головними на порядку денному під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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Російські фірми все частіше здійснюють платежі через колишні радянські республіки, такі як Казахстан, а експортери можуть залишати більшу частину своїх доходів за межами Росії після того, як були послаблені правила обов'язкової репатріації.

Коли ставки за кредитами в юанях "овернайт" перевищили 20%, Банк Росії втричі збільшив максимальний обсяг, дозволений для юаневих свопів, до 30 мільярдів юанів. Хоча це і знизило вартість фінансування в китайській валюті, ставки значно вищі, ніж до запровадження червневих санкцій.

Нагадаємо:

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.

Прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або затримуються після того, як у червні США розширили критерії запровадження санкцій.

Російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті.