"Газпром" може використати бої біля "Суджи" як привід припинення транзиту газу - Reuters

Бої поблизу газової станції "Суджа", через яку російський газ транзитом через Україну йде в країни ЄС, викликали занепокоєння щодо раптової зупинки потоків до закінчення угоди з "Газпромом".

Про це пише агентство Reuters.

Так, існує ризик, що "Газпром" може використати бої як привід для припинення постачання газу, зазначив Джеймс Вадделл, керівник європейського газового та ЗПГ напрямків у консалтинговій компанії Energy Aspects.

Водночас "Газпром" заявив, що поки продовжуватиме транспортувати газ через Україну, а оператор української газотранспортної системи повідомив, що операції тривають у звичайному режимі, пише агентство.

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Росія також може втратити близько $4,5 млрд щорічного доходу, якщо експорт припиниться.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" заявив, що продовжує подавати газ до Європи через станцію "Суджа", водночас транзитний потік російського газу через Україну знизився на 12%.

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Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн куб м.

У порівнянні з попереднім днем обсяги транзиту скоротилися на 6%. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

Напередодні в "Операторі ГТС України" повідомили, що транзит російського газу проходить у штатному режимі.

Економічна правда.