У вівторок відключень світла не прогнозують, але економити закликають протягом усієї доби

У вівторок 13 серпня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, при цьому, "Укренерго" закликає економити електроенергію протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра 13 серпня заходи обмеження споживання не прогнозуються ", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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В" Укренерго" закликають економити електроенергію протягом усієї доби.

Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

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В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Економічна правда