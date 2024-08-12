Ринок автобусів впав на третину 

За перші сім місяців 2024 року автобусний парк України поповнили на 30% менше автобусів ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За перші січень-липень 2024 року автобусний парк України поповнили 1007 автобусів, що на 30% менше за аналогічний період минулого року.

Загалом з початку року закупили 563 нових автобусів (-36%) і 444 вживаних (-18%).

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У липні український автопарк поповнили 138 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це на 34% менше, ніж торік та майже не відрізняється від результату червня.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 62%, що на 11 відсоткових пунктів більше торішнього показника та на 17 в.п. більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Серед нових автотранспортних засобів у липні найчастіше вперше реєстрували:

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Ford – 35 од.;

Citroen – 18 од.;

Ataman – 16 од.

Cеред вживаних автобусів:

Mercedes-Benz – 24 од.;

Van Hool – 6 од.;

Iveco – 4 од.

Нагадаємо:

ДСП "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами" (м. Чорнобиль) 24 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Спецтехніка+" міжміський автобус вартістю 5,49 млн грн.

Уряд ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.

Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.