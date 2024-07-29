У Чорнобилі замовили турецький автобус за 5,5 млн, відхиливши дешевший український

ДСП "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами" (м. Чорнобиль) 24 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Спецтехніка+" міжміський автобус вартістю 5,49 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на Прозорро.

Цьогоріч поставлять міжміський автобус Ar-Temsa Prestij SX на 29 пасажирів за 5,49 млн грн, або $133 тис. Він має дизельний двигун Євро-6, системи безпеки, кондиціонер тощо.

Фірма принесла довідку про локалізацію, що виробником автобуса на 25% є ТОВ "Авто-Регіон". Ще 75% припадають на фірму "Temsa Skoda Sabanci Ulasim A.S." (Туреччина).

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"Півроку тому, в грудні 2023 року ПАТ "Укрнафта" замовляло "Авто-Регіону" автобуси Ar Temsa Prestij SX по 4,73 млн грн, або $126 тис. Це трохи дешевше в доларах. Також ГУР замовляв автобус Temsa Prestij SX за 4,95 млн грн, або $133 тис. Це так само, як зараз", - написало видання.

Воно више, що анонімна фірма заявила, що технічним вимогам відповідає лише автобус Temsa Prestij SX.

За її словами, жоден український автобус не відповідає всім вимогам, тому будь-яка пропозиція з ним буде відхилена. Фірма просила змінити низку вимог зокрема щодо габаритів автобуса, екологічного класу двигуна, об’єму двигуна тощо.

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Замовник відповів, що найоптимальніший для виконання завдань підприємства є автобус Ar-Temsa Prestij SX. При цьому він змінив деякі вимоги, а решту залишив. Анонім знову поскаржився, що вимогам все одно відповідає тільки Temsa. Замовник відповів, що йому треба товар саме з такими характеристиками.

Очікувана сума складала 5,50 млн грн. ПрАТ "Ісузу-Атаман Україна" пропонувало автобус Ataman A09216 класу ІІ виробництва АТ "Черкаський автобус" на чверть дешевше – за 4,25 млн грн.

Однак його відхилили за невідповідність саме тим технічним вимогам, на які раніше жалівся анонім. Потім замовник обрав переможцем "Спецтехніка+" із ціною 5,49 млн грн.

Обов’язки генерального директора чорнобильського ДСП "ЦППРВ" тимчасово виконує Ігор Рибаченко.

Засновником харківської "Спецтехніка+" є Олег Стецов, а директором – Станіслав Стецов.

Нагадаємо:

На тендер по відбудові зруйнованого російськими ракетами корпусу лікарні "Охматдит" 25 липня подали пропозиції 14 компаній. Найдешевша – 42 млн грн, найдорожча 625 млн грн.

Економічна правда