Попит на ввезені з-за кордону вживані авто зростає: що обирають

Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Реклама:

Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Як йдеться в повідомленні, середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Реклама:

VOLKSWAGEN Golf - 913 од.; RENAULT Megane - 836 од.; SKODA Octavia - 687 од.; VOLKSWAGEN Passat - 618 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 575 од.; NISSAN Leaf - 529 од.; AUDI Q5 - 506 од.; NISSAN Rogue - 467 од.; TESLA Model 3 - 433 од.; AUDI A4 - 429 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023.

Нагадаємо:

Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.

Економічна правда