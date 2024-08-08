Попит на ввезені з-за кордону вживані авто зростає: що обирають
Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%.
Як йдеться в повідомленні, середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 913 од.;
- RENAULT Megane - 836 од.;
- SKODA Octavia - 687 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 618 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 575 од.;
- NISSAN Leaf - 529 од.;
- AUDI Q5 - 506 од.;
- NISSAN Rogue - 467 од.;
- TESLA Model 3 - 433 од.;
- AUDI A4 - 429 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023.
Нагадаємо:
Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік.
Економічна правда