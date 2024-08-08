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Попит на ввезені з-за кордону вживані авто зростає: що обирають

Четвер, 8 серпня 2024, 09:09 - Віктор Волокіта

Впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 6%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 8%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

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Далі йдуть: дизельні – 23%; електромобілі – 19%; гібриди та авто з ГБО – по 5%. 

Як йдеться в повідомленні, середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

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  1. VOLKSWAGEN Golf - 913 од.;
  2. RENAULT Megane - 836 од.;
  3. SKODA Octavia - 687 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 618 од.;
  5. VOLKSWAGEN Tiguan - 575 од.;
  6. NISSAN Leaf - 529 од.;
  7. AUDI Q5 - 506 од.;
  8. NISSAN Rogue - 467 од.;
  9. TESLA Model 3 - 433 од.;
  10. AUDI A4 - 429 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023.

Нагадаємо:

Протягом липня в Україні було зареєстровано більше ніж 6400 нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. 

Економічна правда

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