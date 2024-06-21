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Пріоритет українським виробникам: уряд виділяє мільярд на закупівлю шкільних автобусів

П'ятниця, 21 червня 2024, 14:17 - Віктор Волокіта

Уряд сьогодні ухвалює рішення про виділення 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, кошти будуть виділені у вигляді субвенції для регіонів.

"Торік ми так само виділяли 1 млрд грн на цю програму закупівель. Було придбано 434 шкільні автобуси", - розповів Шмигаль.

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Він також додав, що минулого року і цього року пріоритет надається українським виробникам. 

Економічна правда

Шмигаль Кабмін уряд
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