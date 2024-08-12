Мільярди купюр в доларах та євро потрапляють до Росії, попри санкції

Понад 2 млрд у доларах та євро було відправлено до Росії з ОАЕ і Туреччини відтоді, як США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот у березні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані митниці.

Близько 2,3 мільярда доларів та євро було відправлено в РФ після того, як США та ЄС заборонили експорт своїх купюр у березні 2022 року після початку великої війни.

Зазначається, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і припускають, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть попри те, що Москва прагне зменшити свою залежність від твердої валюти.

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Митні дані, отримані від комерційного постачальника, свідчать, що готівка перевозилася до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією.

Повідомляється, що країна походження більш ніж половини загальної суми не була вказана в документах.

У грудні уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив санкції проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.

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Китайський юань обігнав долар і став найбільш продаваною іноземною валютою в Москві, хоча значні проблеми з платежами зберігаються.

У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року в Росію було ввезено банкнот доларів і євро на суму 18,9 млрд дол, тоді як за попередні чотири місяці - лише 17 млн дол.

В повідомленні додають, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 млн у доларах і євро.

Надходження іноземної валюти, навпаки, були набагато більшими. Найбільшим декларантом іноземної валюти була маловідома компанія "Аеро-Трейд", яка пропонує послуги безмитної торгівлі в аеропортах і на борту літаків.

За цей період вона задекларувала близько 1,5 млрд дол.

"Аеро-Трейд" зареєструвала 73 відправлення на суму 20 млн дол або євро кожне, всі вони були оформлені в московському аеропорту "Домодєдово", міжнародному вузловому пункті поблизу штаб-квартири компанії. У митних деклараціях вантажі були описані як обмін або виручка від бортової торгівлі.

Понад чверть з 2,27 млрд дол банкнот було імпортовано банками, більша частина з них - в оплату за дорогоцінні метали.

Нагадаємо:

Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.

Російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті.

Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.