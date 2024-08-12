Мільярди купюр в доларах та євро потрапляють до Росії, попри санкції
Понад 2 млрд у доларах та євро було відправлено до Росії з ОАЕ і Туреччини відтоді, як США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот у березні 2022 року.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані митниці.
Близько 2,3 мільярда доларів та євро було відправлено в РФ після того, як США та ЄС заборонили експорт своїх купюр у березні 2022 року після початку великої війни.
Зазначається, що Росії вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки, і припускають, що долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть попри те, що Москва прагне зменшити свою залежність від твердої валюти.
Митні дані, отримані від комерційного постачальника, свідчать, що готівка перевозилася до Росії з таких країн, як ОАЕ та Туреччина, які не запровадили обмежень на торгівлю з Росією.
Повідомляється, що країна походження більш ніж половини загальної суми не була вказана в документах.
У грудні уряд США пригрозив штрафними санкціями фінансовим установам, які допомагають Росії обходити санкції, і запровадив санкції проти компаній з третіх країн протягом 2023 і 2024 років.
Китайський юань обігнав долар і став найбільш продаваною іноземною валютою в Москві, хоча значні проблеми з платежами зберігаються.
У період з листопада 2021 року по лютий 2022 року в Росію було ввезено банкнот доларів і євро на суму 18,9 млрд дол, тоді як за попередні чотири місяці - лише 17 млн дол.
В повідомленні додають, що з лютого 2022 року до кінця 2023 року з Росії було вивезено лише 98 млн у доларах і євро.
Надходження іноземної валюти, навпаки, були набагато більшими. Найбільшим декларантом іноземної валюти була маловідома компанія "Аеро-Трейд", яка пропонує послуги безмитної торгівлі в аеропортах і на борту літаків.
За цей період вона задекларувала близько 1,5 млрд дол.
"Аеро-Трейд" зареєструвала 73 відправлення на суму 20 млн дол або євро кожне, всі вони були оформлені в московському аеропорту "Домодєдово", міжнародному вузловому пункті поблизу штаб-квартири компанії. У митних деклараціях вантажі були описані як обмін або виручка від бортової торгівлі.
Понад чверть з 2,27 млрд дол банкнот було імпортовано банками, більша частина з них - в оплату за дорогоцінні метали.
Нагадаємо:
Росія та Китай з осені можуть перейти на бартер у взаємній торгівлі через проблеми з банківськими платежами через західні санкції.
Російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті.
Банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.
Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.