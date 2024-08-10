У неділю вимикати світло не планують
Субота, 10 серпня 2024, 17:25 -
У неділю, 11 серпня, відключення електроенергії не плануються.
Про це повідомили в "Укренерго".
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
"Укренерго" закликає за можливості користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
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Нагадаємо:
У суботу 10 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
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За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Економічна правда
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