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У неділю вимикати світло не планують

Субота, 10 серпня 2024, 17:25 - Олексій Павлиш

У неділю, 11 серпня, відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомили в "Укренерго".

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

"Укренерго" закликає за можливості користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

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Нагадаємо:

У суботу 10 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

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За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

Економічна правда

Укренерго електроенергія
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