Держдума схвалила в другому читанні наймасштабніше збільшення податків в історії Росії

Держдума РФ схвалила в першому читанні пакет поправок, який запроваджує наймасштабніше підвищення податків в історії Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що проєкт вводить п'ятиступеневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб. Очікується, що його ухвалять влітку, а зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн руб – суму, яка на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн руб) і більш ніж утричі – його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн руб).

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У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років у казну додатково заплатить бізнес. З 2025 року в Росії підвищується ставка податку на прибуток - з 20% до 25%.

Нагадаємо:

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У березні 2024 року повідомлялось, що російський уряд планує після проведення президентських виборів збільшити податки для населення та бізнесу, що дозволить додатково залучити у бюджет понад 27 млрд дол, аби збільшити видатки на війну.

У травні стало відомо, що у Росії готують підвищення ставки ПДВ для підприємств з 20% до 25%, а також для фізосіб, річний дохід яких перевищує 27 тис дол.

Лідер Кремля Володимир Путін доручив російським посадовцям затвердити прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до кінця серпня.