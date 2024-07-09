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Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація зі світлом в Україні

Вівторок, 9 липня 2024, 17:57 - Артур Крижний

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.

Про це він заявив на засіданні уряду.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що ключовим напрямком роботи уряду є розбудова децентралізованої генерації.

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Зокрема, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

Нагадаємо:

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

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Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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