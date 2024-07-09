Шмигаль розповів, коли покращиться ситуація зі світлом в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що у двадцятих числах липня очікується покращення ситуації.
Про це він заявив на засіданні уряду.
"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", — відзначив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль зауважив, що ключовим напрямком роботи уряду є розбудова децентралізованої генерації.
Зокрема, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.
Нагадаємо:
Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.
Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Економічна правда.