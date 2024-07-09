Уряд розробив кредитні програми, які допоможуть подолати енергокризу

Уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засідання уряду.

Так, перша програма – кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Друга програма – пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.

Реклама:

"На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних", - заявив він.

Третя програма – кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. А потім держава в межах програми "ГрінДІМ" компенсує їм 70% витрат на проект.

Четверта програма – кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

Реклама:

"Спільно з НБУ ми провели роботу з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування", - додав Шмигаль.

Очікується, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу.

Нагадаємо:

Найближчим часом урядовці представлять суспільству зміни до законодавства і нові кредитні програми, які допоможуть в подоланні дефіциту електрики.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить конкретику щодо програм, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики.

Економічна правда.