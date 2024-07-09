Енергетики обіцяють більше світла у вівторок

Енергетики будуть застосовувати лише дві черги відключень до 16:00, замість анонсованих раніше 14:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"9 липня змінено обсяг застосованих обмежень споживання. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00", - йдеться у повідомленні.

Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись, зазначили у пресслужбі.

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Довідка. Споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання.

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більше 12 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

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