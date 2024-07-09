9 липня з посиленням спеки в Україні збільшать обсяги відключень світла  

У вівторок 9 липня обленерго в Україні застосовують обмеження споживання протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Згідно з повідомленням, зранку і до 14.00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень. Далі – з посиленням спеки – планується застосовувати 3-4 черги.

"Максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня", - розповіли в "Укренерго".

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В "Укренерго" пояснили, що умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більше 12 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Нагадаємо:

У вівторок 9 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

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Раніше, з 9 по 24 липня в усіх областях планували змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не повинно було бути обмежень.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Економічна правда