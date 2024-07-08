Атака Росії 8 липня коштувала від 200 до 250 мільйонів доларів - ЗМІ

Точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, вартість збитих ракет ЗМІ оцінює у межах від 160 до 200 млн дол.

Про це повідомляє Forbes.

В повідомленні йдеться, що Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ. З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки країни-терориста можна оцінити від 200 млн до 250 млн дол

Серед запущених ракет: одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одна крилата ракета 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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Повідомляється, що протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; три балістичні ракети "Іскандер-М"; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет "Калібр"; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Зазначається, що вартість збитих ракет оцінюється у межах від 160 млн до 200 млн. дол.

Нагадаємо:

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Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

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ПриватБанк та його корпоративний благодійний фонд "Допомагати просто!" долучилися до провідних бізнесів, які вирішили допомогти швидкому відновленню дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, що 8 липня постраждала внаслідок ворожої ракетної атаки.

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