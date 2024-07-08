Boeing визнав провину у справі про авіакатастрофи своїх літаків

Компанія Boeing визнала себе винною в шахрайстві та сплатить штраф у розмірі $243,6 млн у зв'язку з двома авіакатастрофами літака 737 MAX, які забрали життя 346 людей у 2018-2019 роках.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Мирова угода викликала різку критику з боку родин жертв, які вимагали, щоб Boeing постав перед судом і поніс більш суворі фінансові наслідки.

Намагання Міністерства юстиції висунути звинувачення проти Boeing поглибило кризу, що охопила компанію після того, як окремий січневий вибух у польоті виявив постійні проблеми з безпекою та якістю на авіабудівному підприємстві.

Реклама:

Визнання вини потенційно загрожує здатності компанії отримати прибуткові державні контракти, зокрема, з такими організаціями, як Міноборони США та НАСА, хоча компанія і могла б домогтися винятків з правил.

Представник Boeing підтвердив, що компанія "досягла принципової домовленості про умови врегулювання з Міністерством юстиції".

В рамках угоди авіабудівник погодився витратити щонайменше 455 мільйонів доларів протягом наступних трьох років на посилення програм безпеки та дотримання вимог законодавства. Рада директорів Boeing повинна буде зустрітися з родичами загиблих в авіакатастрофах MAX, йдеться в повідомленні.

Реклама:

Угода також передбачає призначення незалежного спостерігача, який повинен буде публічно подавати щорічні звіти про прогрес, для нагляду за дотриманням фірмою вимог законодавства. Boeing перебуватиме на випробувальному терміні протягом трирічного терміну роботи спостерігача.

Читайте також: "Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing

Boeing втрачає довіру і відстає від Airbus: як криза авіагіганта похитнула баланс ринку

Нагадаємо:

Керівникам компанії Boeing навряд чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення у зв'язку зі смертельними авіакатастрофами у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб, оскільки термін давності, швидше за все, минув.

У травні Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.