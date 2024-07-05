Саудівська Аравія зазнала падіння експорту нафти до 10-місячного мінімуму

Саудівська Аравія в червні зазнала падіння поставок нафти за кордон до 10-місячного мінімуму на тлі жорсткої конкуренції на ключових ринках, в той час, як її власні потреби різко зросли.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Експорт нафти з королівства, оцінений агентством Bloomberg, минулого місяця склав близько 168 мільйонів барелів, що еквівалентно приблизно 5,6 мільйона барелів на день.

Це лише на 250 000 барелів на день вище найнижчого рівня, що спостерігався з початку пандемії Covid-19.

Реклама:

Якщо зосередитися на двох найбільших клієнтах країни - Китаї та Індії - ситуація виглядає ще гіршою. Обсяг саудівської нафти, відправленої до Китаю минулого місяця, склав близько 1,27 мільйона барелів на день і був найменшим з середини 2020 року, коли попит на нафту різко впав через пандемію.

Потоки до Індії виявилися трохи кращими, впавши до найнижчого рівня з середини 2021 року. Ще більше занепокоєння викликає те, що поставки на ринок, який знаходиться всього в декількох днях шляху від експортних терміналів Саудівської Аравії в Перській затоці, мають стійку тенденцію до зниження з початку 2022 року.

І в цьому спостереженні криється ключ до однієї з причин падіння - конкуренція з боку Росії, яка є членом ОПЕК+.

Реклама:

Нагадаємо:

Доходи Росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні до $9,4 млрд.

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проекті.

Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.

Економічна правда.