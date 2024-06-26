Нафтогазові доходи РФ зростуть на 50% у червні: вдалося перенаправити експорт

Доходи Росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні до $9,4 млрд.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці доходи були найважливішим єдиним джерелом валюти для Кремля, на який припадало від третини до половини загального обсягу надходжень до федерального бюджету протягом останнього десятиліття.

Війна в Україні спонукала Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження російських нафтогазових доходів. Але Росія змогла перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечивши вкрай необхідні фінансові потоки для свого бюджету.

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Розрахунки Reuters показують, що прогнозовані червневі доходи Росії від продажу нафти і газу становитимуть 814 мільярдів рублів (9,4 мільярда доларів), порівняно з 794 мільярдами рублів у травні і 529 мільярдами рублів у червні 2023 року.

Нагадаємо:

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п'яти років, попри міжнародні санкції, оскільки державна компанія ПАТ "Роснефть" розпочинає видобуток на новому великому арктичному проекті.

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Перший російський нафтовий танкер, який потрапив під санкції США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно біля Сінгапуру, пропливши для цього 12 тисяч кілометрів.

Економічна правда.