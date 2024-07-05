У суботу графіки відключення світла діятимуть цілодобово

У суботу 6 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"6 липня за вказівкою "Укренерго" графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

У Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години обмеження електроенергії можуть відбуватись в світло-сірій зоні.

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У разі змін енергетики оперативно проінформують про це.

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Нагадаємо:

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень: в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда