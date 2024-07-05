Нацбанк пропонує суттєво посилити внутрішні перевірки для платіжних установ

getty images

НБУ пропонує посилити вимоги до корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками для платіжних установ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

В повідомленні пропонується зобов’язати небанківських надавачів платіжних послуг створювати у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

Також існує можливість покласти виконання відповідних функцій на внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.

Реклама:

Також пропонується впровадити право вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу з питань бізнес-моделі, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, тарифної політики, ризик-апетиту та лімітів ризику.

Повідомляється, що пропозиція вводить перелік та вимоги до ключових внутрішніх документів із питань системи управління.

Зокрема це стосується положень про систему внутрішнього контролю, про контроль за дотриманням норм (комплаєнс), про внутрішній аудит, а також кодексу поведінки та запобігання конфліктам інтересів, стратегії управління ризиками, декларації схильності до ризиків, політик управління ризиками.

Реклама:

Нагадаємо:

В Україні затверджено Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року, щоб набути більше спроможностей залучати зовнішнє фінансування.

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.

Українські підприємства відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення.