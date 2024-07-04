Новини 4 липня: існує ризик стрибку цін, знову рекордний обсяг імпорту електроенергії

Про імпорт електроенергії: Представники великих промислових підприємств України закликали уряд переглянути рішення про збільшення частки імпорту електроенергії з 50% до 80% для відсутності обмежень у постачанні, Міненерго заявляє про неможливість зробити це наразі через значний дефіцит.

Україна у четвер імпортує рекордну кількість електроенергії - 35 ГВт-год, що на 1 ГВт більше, ніж у рекордну середу 3 липня.

Про відключення: У п'ятницю 5 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про ціни: Інфляція в Україні у січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, існують ризики зростання цін у найближчому майбутньому.

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