Попит на вживані авто в Україні зростає: що купують найбільше
Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону
Про це повідомляє пресслужба Укравтопром.
Зазначається, що у порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%.
Далі йдуть:
- дизельні – 22%;
- електромобілі – 18%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей, які завозили цього місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 989 од.;
- RENAULT Megane - 691 од.;
- SKODA Octavia - 598 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 541 од.
- VOLKSWAGEN Passat - 500 од.;
- NISSAN Rogue - 470 од.;
- AUDI Q5 - 442 од.;
- TESLA Model 3 - 419 од.;
- NISSAN Leaf - 410 од.;
- TESLA Model Y - 367 од.
В повідомленні зазначають, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.
Нагадаємо:
Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.
У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.
У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.