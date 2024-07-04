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Попит на вживані авто в Україні зростає: що купують найбільше

Четвер, 4 липня 2024, 13:31 - Олексій Артемчук

Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону

Про це повідомляє пресслужба Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%. Водночас відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%.

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Далі йдуть: 

  • дизельні – 22%;
  • електромобілі – 18%; 
  • авто з ГБО – 6%; 
  • гібриди – 5%.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей, які завозили цього місяця увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 989 од.;
  2. RENAULT Megane - 691 од.;
  3. SKODA Octavia - 598 од.;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 541 од.
  5. VOLKSWAGEN Passat - 500 од.;
  6. NISSAN Rogue - 470 од.;
  7. AUDI Q5 - 442 од.;
  8. TESLA Model 3 - 419 од.;
  9. NISSAN Leaf - 410 од.;
  10. TESLA Model Y - 367 од.

В повідомленні зазначають, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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Нагадаємо:

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

У червні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, торік цей показник становив 71%.

У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.

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